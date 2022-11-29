https://news.day.az/officialchronicle/1515219.html Президент Ильхам Алиев принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Ильхам Алиев принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по делам правительства Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бин Абдуллу Аль-Гаргави.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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