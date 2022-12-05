https://news.day.az/officialchronicle/1516908.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам V Форума солидарности азербайджанских волонтеров
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам V Форума солидарности азербайджанских волонтеров
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам V Форума солидарности азербайджанских волонтеров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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