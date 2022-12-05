Президент Ильхам Алиев: В нашей стране существует системно и динамично развивающееся волонтерское движение

В нашей стране существует системно и динамично развивающееся волонтерское движение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам V Форума солидарности азербайджанских волонтеров.

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