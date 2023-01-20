Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января

С кровавой трагедии 20 Января проходит 33 года. В связи с 33-й годовщиной расправы, учиненной советской империей в Баку, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства почтил память погибших за свободу нашей страны.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

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20 января 1990 года вошел в современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время героическая страница летописи нашего народа, стало символом его борьбы за национальную независимость, свободу и непоколебимой воли. Карательные меры вооруженной до зубов бывшей советской армии не сломили стремления нашего народа к свободе, напротив, он еще громче заявил о своем праве на независимую жизнь. В ту страшную ночь ровно 33 года назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края, народа были превыше всего, отдали жизни, взойдя на вершину шехидства. Несмотря на то, что с учиненных советскими войсками в Азербайджане кровавых событий прошло много лет, наш народ не забывает горечи тех страшных дней, выражает глубокое презрение к тогдашним руководителям советской империи и их приспешникам в Азербайджане, учинившим расправу над собственными гражданами.

Ввод крупных воинских соединений советской армии против широких народных масс, поднявшихся в знак протеста против предвзятой, проармянской, антиазербайджанской политики руководства бывшего СССР, открытой поддержки им агрессивной Армении, посягающей на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в Баку, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей. Несмотря на это, некомпетентные, обладавшие рабской психологией руководители Азербайджана того времени, и тогда не осмелились объединиться с собственным народом, продолжили цепляться за советское руководство.

В отличие от них, великий сын нашего народа Гейдар Алиев, живший тогда в Москве, рискуя собственной жизнью, на следующий день после трагедии пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим виновников Кровавого Января, довел до мира страшные события, учиненные против нашего народа. Тем самым великий лидер еще раз доказал свою смелость, мужество, продемонстрировал, что является верным сыном народа.

На самом деле, это преступление, учиненное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ ценой своей крови добился желаемого - обрел свободу и независимость и никогда их не утратит.

После возвращения к руководству Азербайджаном общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, имена виновников преступления были объявлены общественности. 20 Января был объявлен Днем всенародной скорби.

Азербайджанский народ ежегодно с глубоким уважением чтит память жертв трагедии 20 Января. Чтя светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу Азербайджана, государство окружает постоянной заботой членов их семей и близких. В то же время в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева всегда находятся социальная защита и пенсионное обеспечение инвалидов, потерявших здоровье во время событий 20 Января. Принимаются также последовательные меры по обеспечению социальной защиты членов семей шехидов и инвалидов 20 Января. Создана совершенная законодательная база в сфере пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни членов семей шехидов. Глава государства подписал соответствующие распоряжения и указы. В результате этого социальное обеспечение семей шехидов с каждым годом улучшается.