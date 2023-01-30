Мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана транспортировке энергии в Европу

Сегодня мы говорили с господином Президентом (Президент Ильхам Алиев - ред.) о нашем опыте десять лет назад. В то время обе страны уже работали над тем, чтобы транспортировать энергию из Азербайджана в Европу. Тогда данный план (проект НАБУККО - ред.) не был реализован.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 января в Будапеште, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

"Конечно, это совпало с периодом до российской оккупации Украины. В то время, естественно энергетические ресурсы не были транспортированы в Европу, а сегодня мы вновь столкнулись с тем сценарием, что следует транспортировать объемы энергии из Азербайджана в Европу. Поэтому мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана данному вопросу - Азербайджан подписал с Европейским Союзом соответствующий документ. В соответствии с данным документом Азербайджан вдвое увеличит объем газа, подлежащего транспортировке в Европу до 2027 года", - отметил Виктор Орбан.