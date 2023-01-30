Президент Ильхам Алиев: Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер

Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы.

"Конечно, проводимая нами в последние годы успешная политика, совместные шаги заложили очень прочную основу и для нынешнего сотрудничества в энергетической сфере. Господин премьер-министр напомнил, что в свое время была проведена большая работа над проектом НАБУККО. Однако из-за того, что не были определены финансовые источники, проект НАБУККО не был реализован.

Несмотря на это, Азербайджан активно работал для доставки своих газовых ресурсов на европейские рынки, и, как результат, два года назад был реализован Южный газовый коридор. Это очень современная энергетическая инфраструктура протяженностью 3500 километров, и Азербайджан уже два года поставляет свои ресурсы природного газа на пространство Европейского Союза.

Согласно документу, подписанному в прошлом году с Европейской комиссией, мы планируем увеличить поставку газа вдвое, а может, и больше. Для этого есть и ресурсы, есть и политическая воля, есть и контакты с нашими партнерами.

Очень рад, что сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, оттуда - в Венгрию, а из Венгрии - в другие европейские страны. Мы это тоже обсуждали. Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны.

Конечно, в сегодняшнем мире вопросы энергетической безопасности несут особое значение, и считаю, что они находятся в первых рядах в мировой повестке дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют ему еще на долгие годы вперед, по меньшей мере, сто лет быть надежным партнером для Европы в сфере природного газа. Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер", - сказал глава государства.