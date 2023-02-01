Президент Ильхам Алиев принял министра национального образования Турции и членов группы ВНСТ

1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции министра национального образования Турецкой Республики Махмута Озера и группу членов Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной проведения встречи в формате видеоконференции является положительный результат теста на COVID-19 у членов турецкой делегации.

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