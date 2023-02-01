https://news.day.az/officialchronicle/1533691.html Президент Ильхам Алиев принял министра национального образования Турции и членов группы ВНСТ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял министра национального образования Турции и членов группы ВНСТ - ФОТО
1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции министра национального образования Турецкой Республики Махмута Озера и группу членов Великого национального собрания Турции (ВНСТ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной проведения встречи в формате видеоконференции является положительный результат теста на COVID-19 у членов турецкой делегации.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре