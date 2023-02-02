Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня молодежи

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

Как сообщает Day.Az, публикация сопровождается хэштегом #GənclərGünü.