Президент Ильхам Алиев: Энергетические проекты укрепят азербайджано-румынское партнерство

Энергетические проекты укрепят азербайджано-румынское партнерство.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

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