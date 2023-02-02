https://news.day.az/officialchronicle/1534330.html Президент Ильхам Алиев: Энергетические проекты укрепят азербайджано-румынское партнерство
Президент Ильхам Алиев: Энергетические проекты укрепят азербайджано-румынское партнерство
Энергетические проекты укрепят азербайджано-румынское партнерство.
Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.
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