Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Румынии в расширенном составе

2 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Румынии Клауса Йоханниса в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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