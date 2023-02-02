https://news.day.az/officialchronicle/1534306.html Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Румынии в расширенном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Румынии в расширенном составе - ФОТО
2 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Румынии Клауса Йоханниса в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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