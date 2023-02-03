https://news.day.az/officialchronicle/1534482.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского союза - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского союза - ФОТО
3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Баку делегацию во главе с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, участвующую в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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