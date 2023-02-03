Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского союза

3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Баку делегацию во главе с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, участвующую в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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