Президент Ильхам Алиев: В прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов

В прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Наша современная транспортная инфраструктура сейчас востребована как никогда раньше. Благодаря железнодорожному сообщению, автомобильным дорогам, самому крупному судоходному флоту на Каспии, самому крупному воздушному грузовому флоту в регионе мы действительно внесли большой вклад в транспортную безопасность. Поскольку многие страны сейчас нуждаются в транспортной безопасности, они ищут новые маршруты. Один из таких маршрутов проходит через Азербайджан", - добавил глава государства.