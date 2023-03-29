https://news.day.az/officialchronicle/1550677.html По поручению Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой помощник Президента Анар Алакбаров навестил в больнице депутата Фазиля Мустафу
По поручению Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой помощник Президента Анар Алакбаров навестил в больнице депутата Фазиля Мустафу
По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой помощник Президента Анар Алакбаров навестил в больнице депутата Фазиля Мустафу, в отношении которого 28 марта возле его дома был совершен террористический акт, встретился с членами его семьи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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