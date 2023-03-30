Назначен председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Заура Рауф оглу Микаилова председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Заур Рауф оглу Микаилов назначен председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.