https://news.day.az/officialchronicle/1550977.html Назначен председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана - Распоряжение
Назначен председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Заура Рауф оглу Микаилова председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Заур Рауф оглу Микаилов назначен председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
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