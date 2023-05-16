Утвержден ряд документов, подписанных между Азербайджаном и Таджикистаном

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом утверждается "Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан", подписанный 5 апреля 2023 года в Душанбе.

Другим указом главы государства утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области землеустройства, земельных отношений, кадастра, геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли и географических информационных систем", подписанное 5 апреля 2023 года в городе Душанбе.