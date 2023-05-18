Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Нозививе Мапису-Нкакулу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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