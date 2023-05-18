https://news.day.az/officialchronicle/1565509.html Утверждено соглашение о международных автомобильных перевозках между Азербайджаном и Великобританией
Утверждено соглашение о международных автомобильных перевозках между Азербайджаном и Великобританией
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении соглашения "О международных автомобильных перевозках между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено соглашение "О международных автомобильных перевозках между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", подписанное 23 февраля 2023 года в городе Баку.
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