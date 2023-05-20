Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с призывом на срочную действительную военную службу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 июля 2023 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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