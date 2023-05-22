Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по Старому городу в Вильнюсе

22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по Старому городу Вильнюса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди были проинформированы о Старом городе Вильнюса.

Было отмечено, что в архитектуре Старого города Вильнюса ощущается синтез прошлого и будущего. Площадь Старого города Вильнюса, считающегося одним и крупнейших средневековых городов Северной Европы, составляет около 3,6 квадратных километра. Построенные здесь здания в архитектурных стилях готики, ренессанса, барокко и неоклассики, дополняют друг друга. Одним из самых совершенных архитектурных комплексов является архитектурный ансамбль Вильнюсского университета, занимающей значительную часть города и имеющей 13 дворов.

Подчеркивалось, что с учетом универсальной ценности и оригинальности Старый город Вильнюса в 1994 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости, приезжающие в столицу Литвы, непременно знакомятся со Старым городом, где очень много привлекающих внимание архитектурных памятников.