https://news.day.az/officialchronicle/1566687.html Мы видим Азербайджан как обладающую мощным энергетическим потенциалом и развивающуюся экономическую силу – Гитанас Науседа
Мы видим Азербайджан как обладающую мощным энергетическим потенциалом и развивающуюся экономическую силу – Гитанас Науседа
Мы видим Азербайджан как обладающую мощным энергетическим потенциалом и развивающуюся экономическую силу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Литвы Гитанас Науседа 22 мая на церемонии открытия азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.
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