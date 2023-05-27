https://news.day.az/officialchronicle/1568132.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента школы на 960 ученических мест в Кяльбаджаре
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента школы на 960 ученических мест в Кяльбаджаре
27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента школы на 960 ученических мест в Кяльбаджарском районе.
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