https://news.day.az/officialchronicle/1568329.html Президент Ильхам Алиев: До сентября этого года село Забух будет передано в распоряжение его жителей
Президент Ильхам Алиев: До сентября этого года село Забух будет передано в распоряжение его жителей
До сентября этого года мы полностью отстроим и передадим село Забух в распоряжение его жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.
Напомнив о том, что села Забух и Сус были освобождены от оккупантов в один и тот же день, глава государства подчеркнул, что и там ведется активная работа. "Таким образом, проводя с каждым годом еще большую работу как в Лачинском районе, так и во всех других районах, мы обеспечим наших граждан нормальными условиями", - отметил Президент Ильхам Алиев.
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