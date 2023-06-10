Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Португалии по случаю национального праздника страны

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе по случаю национального праздника страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Португалии.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Португалии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.