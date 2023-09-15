Президент Ильхам Алиев обратился к участникам заседания Координационного совета генеральных прокуроров СНГ

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров Содружества Независимых Государств, которое проходит 15 сентября в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.