https://news.day.az/officialchronicle/1600583.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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