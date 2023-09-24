Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с лечением Ганиры Пашаевой
Принимаются все необходимые меры по лечению депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой, госпитализированной в Центральную клиническую больницу.
Об этом сообщил брат депутата Гусейн Пашаев, передает в воскресенье Day.Az.
По его словам, согласно поручению Президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Фонд взял под контроль вопросы, связанные с лечением депутата.
"Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сегодня утром посетил больницу. Сотрудники Фонда Гейдара Алиева регулярно поддерживают связь с больницей. Оказывается вся необходимая поддержка и принимаются все меры для лечения депутата", - сказал он.
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