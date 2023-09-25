Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

25 сентября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Нахчыванском международном аэропорту в честь главы Турецкого государства был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проводил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.