https://news.day.az/officialchronicle/1601171.html Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
25 сентября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Нахчыванском международном аэропорту в честь главы Турецкого государства был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проводил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
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