Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Алыбейли Зангиланского района

28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Зангиланский район.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент села Алыбейли.

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