https://news.day.az/officialchronicle/1602018.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Алыбейли Зангиланского района
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Алыбейли Зангиланского района
28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Зангиланский район.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент села Алыбейли.
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