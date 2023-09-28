В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Зии Буниятова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Зии Буниятова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.