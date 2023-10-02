Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса

В эти минуты в Бакинском конгресс-центре проходит церемония открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Новость обновляется