https://news.day.az/officialchronicle/1602943.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эти минуты в Бакинском конгресс-центре проходит церемония открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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