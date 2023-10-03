Член Президиума Боснии и Герцеговины в 2018-2022 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Шефик Джаферович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.