https://news.day.az/officialchronicle/1603450.html Шефик Джаферович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Шефик Джаферович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Член Президиума Боснии и Герцеговины в 2018-2022 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Шефик Джаферович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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