Президент Ильхам Алиев: Последние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям

Последние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 ноября.

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