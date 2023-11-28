https://news.day.az/officialchronicle/1617765.html Президент Ильхам Алиев: Последние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям
Президент Ильхам Алиев: Последние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям
Последние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 ноября.
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