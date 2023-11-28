Президент Ильхам Алиев: За прошедшие 30 лет азербайджано-албанское сотрудничество динамично развивалось

За прошедшие 30 лет азербайджано-албанское сотрудничество динамично развивалось.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Албании Байраму Бегаю, по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Албания.

Новость обновляется