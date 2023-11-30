https://news.day.az/officialchronicle/1618353.html Утверждено соглашение о непредвиденных ситуациях на азербайджано-российской границе - Указ
Утверждено соглашение о непредвиденных ситуациях на азербайджано-российской границе - Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Соглашения между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Федеральной таможенной службой Российской Федерации о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств на автомобильных пунктах пропуска на азербайджано-российской государственной границе", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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