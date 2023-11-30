Кредиты на сельское хозяйство в Азербайджане будут гарантированы государством

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной сфере" и урегулировании некоторых вопросов, связанных с использованием средств Агентства аграрного кредита и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики"".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Указу, государственная гарантия и процентная субсидия, предоставляемые в соответствии с правилом, утвержденным частью 1 настоящего Указа, распространяются на все кредитные договоры, заключенные с государственной гарантией до 1 января 2028 года.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.