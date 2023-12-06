Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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