Генеральный секретарь ОИС позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

10 февраля генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и поздравил по случаю победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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