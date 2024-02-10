https://news.day.az/officialchronicle/1636218.html Генеральный секретарь ОИС позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ОИС позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
10 февраля генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и поздравил по случаю победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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