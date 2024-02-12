Председатель Духовного управления мусульман РФ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.