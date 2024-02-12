https://news.day.az/officialchronicle/1636612.html Председатель Духовного управления мусульман РФ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Духовного управления мусульман РФ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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