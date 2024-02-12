Значение, которое Президент Ильхам Алиев придает Тюркскому миру, является важным вкладом в укрепление тюркского единства.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, направленном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Новость обновляется