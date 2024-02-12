https://news.day.az/officialchronicle/1636769.html Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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