Председатель Евразийского профсоюза работников продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и туризма Турции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Евразийского профсоюза работников продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и туризма Турции Джемаил Бакынды направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.