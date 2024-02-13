https://news.day.az/officialchronicle/1636885.html Председатель Евразийского профсоюза работников продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и туризма Турции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Евразийского профсоюза работников продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и туризма Турции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Евразийского профсоюза работников продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и туризма Турции Джемаил Бакынды направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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