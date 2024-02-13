https://news.day.az/officialchronicle/1637028.html Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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