Государственный секретарь Республики Дагестан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Государственный секретарь Республики Дагестан Российской Федерации Магомед-Султан Магомедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления с избранием на должность Президента Азербайджанской Республики!

Убедительная победа на выборах - это знак доверия, оказанного Вам избирателями, их высокой оценки Вашей работы на благо региона. Уверен, что Ваши деловые и личные качества и впредь будут способствовать успешной реализации намеченных планов, направленных на развитие республики и рост благосостояния ее жителей", - говорится в письме.