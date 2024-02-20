Государственный секретарь Республики Дагестан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Государственный секретарь Республики Дагестан Российской Федерации Магомед-Султан Магомедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите искренние поздравления с избранием на должность Президента Азербайджанской Республики!
Убедительная победа на выборах - это знак доверия, оказанного Вам избирателями, их высокой оценки Вашей работы на благо региона. Уверен, что Ваши деловые и личные качества и впредь будут способствовать успешной реализации намеченных планов, направленных на развитие республики и рост благосостояния ее жителей", - говорится в письме.
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