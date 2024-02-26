https://news.day.az/officialchronicle/1640499.html Президент Ильхам Алиев: К сожалению, наш призыв «Справедливость к Ходжалы!» остался безответным
Президент Ильхам Алиев: К сожалению, наш призыв «Справедливость к Ходжалы!» остался безответным
К сожалению, наш призыв "Справедливость к Ходжалы!" остался безответным.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
Напомнив, что в результате наших усилий 18 стран признали кровавую трагедию в Ходжалы как геноцид, глава государства отметил: "Но среди этих стран нет крупных держав. Международные организации, многие из них, остались безучастными к этой трагедии".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре