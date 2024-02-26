Президент Ильхам Алиев: В следующем году начнется первое переселение в Агдам

В пять населенных пунктов уже вернулись бывшие переселенцы. В этом году число этих населенных пунктов достигнет двадцати.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Отметив, что в этом году и в Ходжалы, и в Ханкенди будет восстановлена жизнь, глава государства сказал: "Будут восстановлены также села Малыбейли, Кяркиджахан, село Туршсу Шушинского района. Восстанавливается город Агдам, в следующем году начнется первое переселение и в Агдам. То есть строительные работы приобретают широкий размах".