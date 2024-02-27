https://news.day.az/officialchronicle/1640608.html Президент Мозамбика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Мозамбика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Мозамбик Филипе Жасинто Ньюси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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