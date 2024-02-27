Президент Мозамбика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Мозамбик Филипе Жасинто Ньюси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.