https://news.day.az/officialchronicle/1641227.html Президент Ильхам Алиев: Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана
Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева новоизбранному Президенту Венгрии Тамашу Шуйоку.
"Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии азербайджано-венгерских отношений, которые день ото дня обогащаются новым содержанием, вызывает удовлетворение", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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