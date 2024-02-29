Президент Ильхам Алиев: Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана

Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева новоизбранному Президенту Венгрии Тамашу Шуйоку.

"Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии азербайджано-венгерских отношений, которые день ото дня обогащаются новым содержанием, вызывает удовлетворение", - говорится в поздравительном письме главы государства.