Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии

1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии Себастьяна Иоана Бурдужу, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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