https://news.day.az/officialchronicle/1648557.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии - ФОТО
1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии Себастьяна Иоана Бурдужу, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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