Айдын Керимов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе

Айдын Зохраб оглу Керимов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.