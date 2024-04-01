https://news.day.az/officialchronicle/1648653.html Айдын Керимов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе - Распоряжение
Айдын Керимов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Шушинском районе - Распоряжение
Айдын Зохраб оглу Керимов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.
Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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