Внесены изменения в "Положение о правилах проведения конкурса и собеседования с кандидатами для приема на службу в миграционные органы"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о правилах проведения конкурса и собеседования с кандидатами для приема на службу в миграционные органы", утвержденное указом № 305 от 15 июля 2010 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено:

1. Внести в "Положение о правилах проведения конкурса и собеседования с кандидатами для приема на службу в миграционные органы", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 15 июля 2010 года № 305 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2010, № 7, статья 624 (Том I), следующие изменения:

1.1. Часть 6-ю после слова "лиц" дополнить словами "с учетом части 8 настоящего Положения";

1.2. добавить пункт 8.4-1 следующего содержания:

"8.4-1. лица, претендующие на прием на службу на должность врача (при наличии права заниматься медицинской деятельностью и стажа работы по заявленной должности не менее 3 (трех) лет)".

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.